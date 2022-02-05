Выставка «Регионы России» в Перми завершает свою работу в ближайшее воскресенье

Алтайские травы, оренбургские платки, вареный лен и даже манговая халва. Это только малая часть визитных карточек, что в виде товара привезли в Пермь представители самых разных регионов России. И не только они. Масштабная ярмарка завершает свою работу уже в ближайшее воскресенье.Отсутствуют идеи подарков к предстоящим февральским праздникам? Вдохновиться можно на выставке «Регионы России». Например, из белорусского льна - мужчинам полотенца банные, женщинам - подарочные наборы кухонных, детям - из варёного льна.Подарки от души - рукотворные творения волгоградских мастериц — шарфы, вышитые валенки и варежки, носки на ноги от мала до велика.На прилавках также можно найти монгольскую шерсть, сумки и перчатки, головные уборы, обувь и одежду для детей и взрослых.И это далеко не всё. Отечественные товары на любой вкус и кошелёк от участников из нескольких десятков городов.Натуральная косметика, авторские украшения. Много сувенирной и полезной для сада и дома продукции. Пилы, сучкорезы, ножи, кухонная утварь — могут стать утилитарным подарком к 23 февраля и 8 Марта.Продегустировать предлагают и настоящий эксклюзив - манговую халву. В продуктовом секторе - традиционное пиршество вкуса - мясные и морские деликатесы. Для здоровья и поднятия настроения - молочные продукты и сборы алтайских трав. Например, актуальные сезону – иммунные - собирались с предгорья Манжерок.А ещё есть сладости, специи, орехи и сухофрукты, сыры, мёд. Оценить многообразие товаров со всех уголков России можно на Пермской ярмарке до конца недели c 10.00 утра до 19.00 вечера.