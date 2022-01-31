В селе Верхнее Калино отремонтируют Дом культуры
За долгие годы реконструкции не проводили. Накопились проблемы: пришли в негодность витражные окна, двери, фасад, система отопления.Отдельная история - кровля. Как капает с потолка, особенно хорошо слышно в тишине. Запас тазиков - мера вынужденная. Из-за необычного строения кровли, когда идут осадки, начинается протечка.В этом году здание приведут в порядок. Заменят все, что необходимо, и превратят в современное комфортное пространство. Попасть в программу нацпроекта "Культура", который нацелен на улучшение инфраструктуры на селе, помог краевой минкульт. На все выделили более 20 млн рублей.
Благодаря субсидии, преобразились и другие ДК в округе.
В этом году приведут в порядок еще 2 дома культуры - в Кишерти и поселке Марковский. Из краевого и федерального бюджетов на эти цели выделено более 45 миллионов. Необходимость создания равных комфортных условий для всех жителей Прикамья, независимо от места проживания, подчеркивал губернатор пермского края Дмитрий Махонин.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Комплексное развитие сельских территорий - одно из важных направлений: строительство инфраструктуры, школ, больниц, домов культуры, дорог, сетей газоснабжения - все это приоритет. Это должно позволить людям остаться на селе и жить более-менее комфортных условиях, работать и создавать продукцию".В 2023 году работа в этом направлении продолжится. Качественные изменения коснутся 3 сельских ДК.
Работы в ДК села Верхнее Калино начнутся в ближайшее время.
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