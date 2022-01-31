Определены победители Первенства Пермского края по боксу среди юношей 15-16 лет

В Перми определили победителей Первенства Пермского края по боксу среди юношей 15-16 лет. На ринге СК «Прикамье» состоялись поединки в 13 весовых категориях. По итогам соревнований будет сформирована сборная для участия в предстоящем в феврале Первенстве Приволжского федерального округа, так что, нынешние бои - лакмусовая бумажка готовности к нему наших спортсменов.Пётр Павлов, президент федерации бокса Пермского края: "В связи с пандемией не все спортсмены сумели доехать до этих соревнований, у нас большой недоезд. Тем не менее лидеры здесь. Хотя, конечно, в этом возрасте, ещё рано говорить о каком- то сложившемся мастерстве, но тем не менее бои очень жаркие, плотные, конкурентные, и сборную команду для выступления на Первенстве Приволжского федерального округа мы несомненно сформируем".