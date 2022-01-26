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В этом году в Прикамье откроются 37 новых социальных кинозалов
Напомним, в специализированных залах зрители поселений Пермского края могут посмотреть документальные, игровые фильмы и мультфильмы. После показа у зрителей есть возможность обсуждать картины с профессиональным куратором и друг с другом. Репертуар таких кинозалов формируется так, чтобы кино развивало и способствовало повышению культурной грамотности населения. Кинозалы оснащены оборудованием, что обеспечивает качественный показ фильмов. С 1 февраля станет возможным посещать социальные кинозалы по "Пушкинской карте".
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