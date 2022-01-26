В Перми презентовали новое издание «Вишерского антиромана» Варлама Шаламова

В Перми презентовали новое издание знаменитого антиромана "Вишера" Варлама Шаламова. Это издание уникально, поскольку дополнено 14 новыми, ранее не публиковавшимися, главами. Поэт и прозаик, которого критики ставят в один ряд с Александром Солженицыным, отбывал наказание за антисоветскую агитацию на севере Пермского края - сначала в лагере близ современного города Красновишерск, а затем на строительстве химкомбината в будущих Березниках. Позже он напишет серию биографических рассказов, объединенных в "Вишерский антироман".Часть неизвестного архива Шаламова была найдена в 1998 году. Долгое время документы разбирали и анализировали. Так были найдены рассказы, относящие к воспоминаниям писателя о его первом заключении. Средства на переиздание долгое время не могли найти. В 2021 году связались с родственниками Шаламова, инициативу взял музей политических репрессий "Пермь-36", который в свою очередь поддержал пермский омбудсмен Павел Миков. Книга издана в рамках проекта «Библиотека Уполномоченного по правам человека в Пермском крае».Павел Миков, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае: "Часть экземпляров передадим наследникам Варлама Тихоновича в Москву, а большую часть тиража распространим в библиотеки Пермского края. Надеемся, что найдутся друзья, которые помогут переиздать и сделать книгу гораздо большим тиражом, нежели у нас были возможности ее издать в 2021 году".