К 20-летию легенды. В Перми презентовали книгу "Комета "Урал-Грейт"
Александр Федотов, автор книги «Комета Урал-Грейт»: "Остаётся ЦСКА Чемпионом после "Урал-Грейта", так никто больше и не посягнул на этот титул. И вот она пролетела, пронеслась, оставила такой след мощный в жизни людей. Многих поменяла, указала им ориентир, какую- то цель".
Путь от школьного спортзала до 7-тысячных заполненных трибун в "Молоте" занял 6 лет. За импровизированным президиумом игроки разных лет: Михаил Дмитриев, Андрей Шейко, Александр Башминов. Они- же, Миха, Масса, Башня- герои глав по большей части отшучиваются, но не скрывают, что рады вниманию и возможности встретиться. Книга получилась увесистой, но писалась легко, говорит автор. В основу легли публикаций в «Спорт- Экспресс»- это про статистику. Эмоции и личное — из бесед с очевидцами: организаторами, игроками, болельщиками.
Марина Старцева, болельщик БК «Урал-Грейт»: "Бывало, мы ездили на соревнования, приезжали на последнюю четверть, но всё равно не пропускали. Потому что верили, верили! До сих пор верим, что комета над нами ещё будет. Продолжение — "Парма".
В конце 90-х квинтэссенция возможностей и финансов сосредоточилась в двух столицах. И вдруг провинциальная команда заявила, что не приемлет авторитетов, и стала чемпионом страны.
Евгений Пермяков, креативный директор клуба, ведущий на домашних матчах: "Превратив большой, серьёзный, суровый регион в абсолютно баскетбольный. Мне кажется, в этом самое главное достоинство этой кометы и этого космического тела, свидетелем которого мы были".
Чемпионом страны, кстати, стали дважды! Ещё завоёваны трофеи в Кубке России и Вызова ФИБА, серебряная чаша чемпионата Северо-Европейской баскетбольной лиги.Чтобы ещё повысить градус без того эмоциональной книги, представлено 48 листов уникальных фотографий. Например, как на волне эйфории всей командой «рыбкой» ныряли на паркет. Или в честь первого чемпионства водружали флаг «Урал- Грейта» на вершину Эвереста. Кульминационные моменты книги отражены в одноимённом 40-минутном фильме, который теперь можно увидеть в интернет пространстве.
Сергей Кущенко, основатель «Урал-Грейта», почётный гражданин Перми: "Добавили «Урал»- зазвучало! По-английски, опять же, красиво".
Приобрести книгу в Перми можно на домашних матчах «Пармы», в магазинах «Пиотровский», Maxxisport, и интернет- платформе OZON.
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