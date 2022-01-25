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В аэропорт «Большое Савино» прибыл для базирования первый самолет авиакомпании Red Wings
Напомним, в июне 2021 года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, генеральный директор авиаперевозчика Red Wings Евгений Ключарев и управляющий директор международного аэропорта «Пермь» Султан Джармуханов подписали соглашение о развитии авиационного сообщения на базе аэропорта «Большое Савино». Оно подразумевает развитие маршрутной сети, а также создание базы авиакомпании на территории пермской авиагавани.
«Для Прикамья наличие базовой авиакомпании – это налоговые поступления и расширение географии полетов. Мы рассчитываем, что такой шаг даст рост пассажиропотока и, как следствие, – импульс для развития самого терминала. А это – комфорт для жителей Пермского края и наших гостей», – подчеркнул Дмитрий Махонин.
В пресс-службе авиагавани сообщили, что первый базовый лайнер для аэропорта Перми – это один из новых «Суперджетов», переданных Red Wings летом 2021 года. Регистрационный номер SSJ100 – RA-89143. Новый авиалайнер рассчитан на 100 пассажиров, компоновка кресел – пять в ряд.
Отметим, в настоящее время Red Wings выполняет полеты из Перми в шесть городов: Волгоград, Калининград, Краснодар, Махачкалу, Мурманск и Уфу. Все эти направления, отмечают в Минтрансе, субсидируются из федерального и регионального бюджета.
По планам авиакомпании, на территории «Большого Савино» будет базироваться до 3 самолетов. Также Red Wings планируют открыть в Перми полноценный филиал.
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