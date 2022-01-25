Виновник ДТП, в котором серьезно пострадали два человека, был пьян

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← В 4 микрорайонах Перми появится уличное освещение
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24.01.2022 в 14:25
19.01.2022 в 10:50
05.01.2022 в 15:00
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24.01.2022 в 14:25
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04.01.2022 в 17:15
14.12.2021 в 10:30
13.12.2021 в 10:05
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В Перми работают 4 пункта вакцинации
В Перми пройдёт конкурс «Первоклассник года 2022»
Клиентские офисы компании «Новогор-Прикамье» переходят на дистанционный прием абонентов
За выходные с улиц Перми вывезли более 63 тысяч кубометров снега
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.01.2022
В Перми прошел Матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола
Волонтёры помогают приюту "Доброе сердце"
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