В 4 микрорайонах Перми появится уличное освещение
В текущем году в четырех микрорайонах Перми появятся новые сети уличного освещения. Как рассказали в региональном Министерстве ЖКХ и благоустройства, энергосберегающие уличные фонари будут установлены в микрорайонах Январский, Владимирский, Костарево и Слудский. Всего в территориях краевой столицы будет установлено более 1,5 тыс. новых светильников. На эти цели в бюджете Прикамья предусмотрено более 104,5 млн. руб.Gомимо строительства сетей в этом году Правительство Прикамья планирует подготовить проектно-сметную документацию для продолжения работ в м/р Слудский и развития инфраструктуры уличного освещения в других 6 микрорайонах Перми: Верхних Муллах, Октябрьском, Центральной Усадьбе, Камском, Нижней Мостовой, Верхнем Васильево. На разработку проектов будет направлено более 25 млн. руб.
Напомним, в прошлом году благодаря краевой поддержке новый светильники появились в микрорайонах Нижняя Курья, Водники, Кировский, Налимиха, Гайва, а также по улицам Васильева, Рязанской, Пристанционной и Бахаревской.
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