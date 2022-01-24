В Перми прошел Матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола
Программки с автографами Пеги, Массы и Башни бережно хранятся в домашнем архиве и Олега Верзакова. В этот раз в "Молот" привёл уже трех внуков.Олег Верзаков, болельщик БК "Урал-Грейт": "Пермь слыла чемпионом в спорте. А им показать, что мы тоже не щи хлебали! Что у нас было чем гордиться".
Ажиотаж у прилавка с атрибутикой. Обещает стать бестселлером только что вышедшая книга «Комета Урал- Грейт».
В эмоциональных рассказах очевидцев и точной статистикой- путь пермяков к чемпионству. На обложке и аншлагах "Молота" - звёздный тренер Сергей Белов. Он также был одним из основателей ассоциации студенческого баскетбола. Место и время выбраны неслучайно. 23 января родился Сергей Белов – один из лучших баскетболистов 20 века. Сам отдал своё сердце и талант "Урал- Грейту", и заявил, что Пермь - это лучший город для баскетбола. По инициативе Сергея Белова в 2008 году в столице региона состоялся первый Матч Звезд АСБ. Юбилейный, 15 сезон, отмечают здесь же. Зрелищное шоу в стиле классических видеоигр, с участием лучших игроков- студентов, разделенных на сборные Востока и Запада, конкурс трехочковых бросков и слэм-данк контест. Александр Коновалов, председатель наблюдательного совета Ассоциации студенческого баскетбола: "Все эти 15 лет не прекращается некий драйв, некое движение в студенческом спорте, в молодёжной среде, и АСБ продолжает оставаться важным участником этих процессов, что АСБ разрослась в большую семью". В эту большую семью входят: 70 субъектов страны, 10 000 студентов, 800 команд. На главное событие года попали лучшие из лучших- победители Лиги Белова и чемпионата 3х3, лидеры зрительского голосования. В сборных два пермяка- Виталий Хмелинин и Ксения Габова. И это неслучайно. В крае началась реализация проекта под названием «Пермь- баскетбольная столица Европы». Дмитрий Махонон, губернатор Пермского края: "Он предусматривает возможность строительства открытых спортивных универсальных площадок. Реконструкцию стадиона «Молот», который мы недавно приобрели в государственную собственность. Строительство нового дворца, который мы в этом году начнём строить на 10,5 тысяч мест". Игровыми итогами дня стала победа друзей АСБ с минимальным отрывом 57: 53, Матч звёзд за собой оставила сборная Востока 155:149.
Пока взрослые ностальгируют и строят планы на будущее, не «трёхи», но точно в кольцо в фансекторе попадают юные пермяки.
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