Волонтёры помогают приюту "Доброе сердце"
Ринат Сагидуллин: «Сегодня наша главная задача - убрать снег от павильонов, убрать эти сугробы и помочь распилить дрова».
Такую помощь ребята оказывают уже не в первый раз. Добровольцы волонтерского центра «Единой России» с приютом сотрудничают плотно. Прекращать помогать не планируют. Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»: «Точно будем продолжать сотрудничать, потому что это востребованное направление работы. Нашим ребятам здесь рады. Все понемножку, но в итоге помогаем людям, которые заботятся о собаках в такое трудное время".
На территории приюта, который образовался в 2001 году, сейчас около 400 собак. У каждой своя история. Этого парня зовут Рекс. Живет он не в вольере, а в отдельной будке. Метис лайки попал сюда 1, 5 года назад. Сейчас ему 6 лет, и характер у него очень заводной. Пес любит жизнь и людей.Маргарита Куликова, сотрудник приюта «Доброе сердце»: "У него была семья, он жил за городом в своем доме, но семья начала переезжать в город и Рекса сдали в приют. Вот так вот просто отказались».
Поддержка и помощь четверолапым нужна постоянно. Это не только уборка территории, но и корм. В день собаки съедают 1000 литров еды. Очень важна и их социализация. Екатерина приезжает в приют каждую субботу утром, чтобы погулять со своими подопечными. Сегодня первой на прогулку пойдет Габриель.
Екатерина Любимова: "Для собак это самое главное, потому что все остальное делают сотрудники. Они не могут гулять с собаками - у них совершенно на это нет времени и это не их обязанность. Кормят, лечат убирают сотрудники, а гуляют только те собаки, у которых есть опекун".
А еще в приюте очень много маленьких щенков, многие из которых смогут жить не только на улице, но и в квартире.
Помочь приюту может любой желающий. Но лучшая награда для каждого хвостика -новая любящая семья.
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