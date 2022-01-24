Волонтёры помогают приюту "Доброе сердце"

В Перми волонтеры помогли с уборкой приюта для животных "Доброе сердце". Эта акция не разовая, а потому еще более заметная.С приютом "Доброе сердце" волонтер Ринат знаком не первый год. Вместе с товарищами -волонтерами он привозит для собак продукты, помогает убирать снег, делает заготовки из дров.Ринат Сагидуллин: «Сегодня наша главная задача - убрать снег от павильонов, убрать эти сугробы и помочь распилить дрова».Такую помощь ребята оказывают уже не в первый раз. Добровольцы волонтерского центра «Единой России» с приютом сотрудничают плотно. Прекращать помогать не планируют. Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»: «Точно будем продолжать сотрудничать, потому что это востребованное направление работы. Нашим ребятам здесь рады. Все понемножку, но в итоге помогаем людям, которые заботятся о собаках в такое трудное время".На территории приюта, который образовался в 2001 году, сейчас около 400 собак. У каждой своя история. Этого парня зовут Рекс. Живет он не в вольере, а в отдельной будке. Метис лайки попал сюда 1, 5 года назад. Сейчас ему 6 лет, и характер у него очень заводной. Пес любит жизнь и людей.Маргарита Куликова, сотрудник приюта «Доброе сердце»: "У него была семья, он жил за городом в своем доме, но семья начала переезжать в город и Рекса сдали в приют. Вот так вот просто отказались».Поддержка и помощь четверолапым нужна постоянно. Это не только уборка территории, но и корм. В день собаки съедают 1000 литров еды. Очень важна и их социализация. Екатерина приезжает в приют каждую субботу утром, чтобы погулять со своими подопечными. Сегодня первой на прогулку пойдет Габриель.Екатерина Любимова: "Для собак это самое главное, потому что все остальное делают сотрудники. Они не могут гулять с собаками - у них совершенно на это нет времени и это не их обязанность. Кормят, лечат убирают сотрудники, а гуляют только те собаки, у которых есть опекун".А еще в приюте очень много маленьких щенков, многие из которых смогут жить не только на улице, но и в квартире.Помочь приюту может любой желающий. Но лучшая награда для каждого хвостика -новая любящая семья.