«Земский учитель»: устраиваясь в сельскую школу, педагоги смогут получить по 1 млн рублей
Участвовать в конкурсе могут как учителя до 55 лет, так и студенты последнего курса техникумов, колледжей и вузов. Трудовой контракт с победителями отбора заключается на 5 лет. Подать заявку необходимо на официальном сайте. Прием документов на участие в программе «Земский учитель» завершится 15 апреля. Победители будут определены до 10 июля.
Подробная информация о проекте – на сайте Министерства образования и науки Пермского края.
Напомним, в прошлом году благодаря программе в школах появились учителя по химии, биологии, географии, английскому языку, истории, обществознанию, математике, русскому языку и литературе, музыке, физкультуре и учителя начальных классов. В 13 муниципалитетов Прикамья отправились 32 учителя, из них 8 педагогов приехали из других регионов РФ.
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