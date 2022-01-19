«Земский учитель»: устраиваясь в сельскую школу, педагоги смогут получить по 1 млн рублей

В Пермском крае третий год реализуется федеральная программа «Земский учитель». Педагог, устроившийся в школу в малом городе или селе и прошедший конкурсный отбор, получает единовременную выплату в размере 1 млн руб. Всего в образовательные организации в текущем году по проекту планируется привлечь 30 преподавателей.Участвовать в конкурсе могут как учителя до 55 лет, так и студенты последнего курса техникумов, колледжей и вузов. Трудовой контракт с победителями отбора заключается на 5 лет. Подать заявку необходимо на официальном сайте. Прием документов на участие в программе «Земский учитель» завершится 15 апреля. Победители будут определены до 10 июля.Подробная информация о проекте – на сайте Министерства образования и науки Пермского края.Напомним, в прошлом году благодаря программе в школах появились учителя по химии, биологии, географии, английскому языку, истории, обществознанию, математике, русскому языку и литературе, музыке, физкультуре и учителя начальных классов. В 13 муниципалитетов Прикамья отправились 32 учителя, из них 8 педагогов приехали из других регионов РФ.