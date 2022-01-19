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В Перми полицейские накрыли нарколабораторию по производству мефедрона

В Перми ликвидирована нарколаборатория, которую двое местных жителей скрывали за выдвижным стеллажом в гаражном боксе. Оба фигуранта задержаны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительно установлено, что несколько недель назад злоумышленники заказали через интернет-магазин прекурсоры, реактивы, оборудование и специализированную посуду. А затем организовали производство мефедрона в гараже на улице Янаульская. В ходе обыска изъято свыше 33 килограммов изготовленного с целью сбыта наркотического средства.
«Следователем СЧ СУ УМВД России по г. Перми в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью пятой статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается», - добавила Ирина Волк.Источник: пресс-служба МВД России

Опубликовано: 19.01.2022 в 14:45 в рубрике - Вести Пермь

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