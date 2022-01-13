СМИ: заблудившиеся под Березниками мужчины оказались закладчиками

Двое мужчин, которые заблудились перед Новым годом в лесу под Березниками и спаслись благодаря помощи полицейских, оказались так называемыми закладчиками - наркодилерами. Об этом сообщает интернет-издание ВКурсе со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. В пресс-службе ГУВД от комментариев воздержались.История произошла в последних числах декабря. Двое мужчин позвонили в единую диспетчерскую службу и сказали, что заплутали в лесном массиве близ поселка Чкаловский. На место выехали полицейские с собакой, последняя нашла заблудившихся. Мужчины провели несколько часов на 20-градусном морозе, один из них отморозил ноги.Как стало известно сейчас, в ходе спасательной операции собака унюхала в карманах "потерпевших" наркотики. Оказалось, они отправились в лес, чтобы сделать "закладки", но потеряли обратную дорогу. Обратившись за помощью, зелье выбрасывать не стали, посчитав, что никто не будет обыскивать попавших в беду людей. Теперь закладчикам грозит тюрьма.