МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается метель и сильный ветер

← Пермяки жалуются на качество льда на катке на набережной
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← Пермяки жалуются на качество льда на катке на набережной
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05.01.2022 в 10:30
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09.12.2021 в 16:57
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Кнутом и пряником: послабления и ужесточения для водителей в 2022 году
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В Прикамье будет создан Центр управления закупками
60 км/ч: до конца 2022 года ограничена скорость на Красавинском мосту
Передвижные рентгенодиагностические комплексы помогли обследовать более 17 тысяч жителей Прикамья
Пермяки штурмуют пункты оформления и пополнения транспортных карт
В Перми работают три мобильных пункта вакцинации
В Прикамье пришли 30-градусные морозы
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.01.2022
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