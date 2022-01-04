В Перми открываются рождественские ярмарки
Площадки будут организованы по следующим адресам:
– Кировский район ул. Ласьвинская, 18.
– Индустриальный район рядом с ДК им. Гагарина на ул. Мира, 39.
Время работы – с 12.00 до 20.00.
Участвовать в ярмарках на территории краевой столицы может любой фермер Прикамья. Для этого достаточно подать заявку по ссылке. Места для торговли предоставляются бесплатно.
В ушедшем году в регионе состоялись более 1,6 тыс. ярмарочных дней. Из них 583 прошли на площадках столицы Прикамья - это на 304 дня больше, чем в 2020 году.
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