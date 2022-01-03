Новогодние каникулы проводим увлекательно
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» приглашает на святочные программы. Фольклорный ансамбль учреждения представит 6 и 9 января праздники «Святки в «Хохловке»: Рождество Христово». Мероприятия основаны на местных традициях и обычаях. После колядования гости «Хохловки» поиграют в зимние народные игры и побывают на вертепном представлении «Царь Ирод».
Для участия в программе необходима предварительная запись: +7 (342) 259-22-01.
В Детском музейном центре с 3 января ждут гостей на занятия «Новогодний марафон». Юные посетители музея смогут своими руками построить заснеженный город из картона и расписать его как имбирный пряник, из мягкой пряжи создать красногрудого снегиря, сделать ботанический барельеф с отпечатком самого новогоднего растения — ели, а также узнать об основах правильного зимнего питания птиц и приготовить для пернатых полезное блюдо.
Музей пермских древностей приглашает на занятия с 3 января. Для тех, кто мечтает о домашней рептилии, подготовлен мастер-класс «Собери своего динозавра». На занятии можно собрать уникальную игрушку-закладку, игрушку на новогоднюю елку в технике бумажной марионетки.
На мастер-классе «Открытка из Антропоцена» сотрудники музея расскажут про новый геологический период, когда влияние человека на планету стало заметным в геологическом масштабе времени – и вместе с ребятами дадут новую жизнь яркой упаковочной бумаге, собрав из нее открытку.
Исторический парк «Россия — Моя история» со 2 января ждет гостей на новогодние экскурсии и мастер-классы. Гости учреждения отправятся в увлекательное путешествие по экспозициям, узнают о традициях празднования Нового года в разные эпохи.
5 января состоится мастер-класс «Рождественская звезда», участники научатся создавать символ Рождества в технике оригами.
6 января Исторический парк приглашает на мастер-класс «Рождественский ангел». Гости творческой мастерской вспомнят уроки рукоделия и сошьют из фетра подвеску.
8 января состоится вертепное представление: зрители узнают больше о рождественских и святочных традициях.
Музей-диорама приглашает на «Новогоднюю мастерскую». В рождественские каникулы гости музея смогут принять участие в праздничном оформлении Чайной-читальни: вырезать снежинки, клеить бусы и гирлянды так, как это делали бабушки и прабабушки.
Дом Мешкова 9 января приглашает на рождественский вечер с колядками, хороводами, играми. Программу «Щедрый вечор» проводит фольклорный коллектив «Медуница».
В Осинском краеведческом музее открывается «Новогодняя мастерская». Гости учреждения освоят азы художественного мастерства, создадут зимний пейзаж, сделают небольшие новогодние сувениры.
3 января состоится открытие выставки «Осинская околица». Фотохудожник Сергей Белов и частный предприниматель Илья Тагилов (г. Оса) объехали старинные деревни и села, собрали уникальный исторический и фольклорный материал, сделали видео и аудизаписи, наполненные удивительными рассказами — «бывальщинами» и воспоминаниями, народными песнями и легендами, звуками деревенских околиц и природы.
5 января музей приглашает на открытие выставочного комплекса по итогам проведения флешмоба к 340-летию со дня рождения Беринга, а также к Международному дню почты. Осенью музей стал адресатом Международного почтового флешмоба «Великая Северная экспедиция». Участники флешмоба отправляли открытки с достопримечательностями родного города или специализированные открытки «Великая Северная экспедиция» на адрес Осинского краеведческого музея. В рамках флешмоба музей получил 179 открыток из России и Дальнего зарубежья. Самые интересные открытки и можно будет увидеть на выставке.
График работы Пермского краеведческого музея:
- со 2 по 6 января, а также 8 и 9 января работают все филиалы;
- 6 января рабочий день сокращен на 1 час;
- 7, 10 и 11 января – выходной день во всех филиалах.
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