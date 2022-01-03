Новогодние каникулы проводим увлекательно

Филиалы Пермского краеведческого музея во время зимних каникул подготовили целый ряд праздничных программ, занятий и экскурсий. Сотрудники проведут для гостей и жителей Прикамья экскурсии, вертепные представления, новогодние мастер-классы.Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» приглашает на святочные программы. Фольклорный ансамбль учреждения представит 6 и 9 января праздники «Святки в «Хохловке»: Рождество Христово». Мероприятия основаны на местных традициях и обычаях. После колядования гости «Хохловки» поиграют в зимние народные игры и побывают на вертепном представлении «Царь Ирод».Для участия в программе необходима предварительная запись: +7 (342) 259-22-01.В Детском музейном центре с 3 января ждут гостей на занятия «Новогодний марафон». Юные посетители музея смогут своими руками построить заснеженный город из картона и расписать его как имбирный пряник, из мягкой пряжи создать красногрудого снегиря, сделать ботанический барельеф с отпечатком самого новогоднего растения — ели, а также узнать об основах правильного зимнего питания птиц и приготовить для пернатых полезное блюдо.Музей пермских древностей приглашает на занятия с 3 января. Для тех, кто мечтает о домашней рептилии, подготовлен мастер-класс «Собери своего динозавра». На занятии можно собрать уникальную игрушку-закладку, игрушку на новогоднюю елку в технике бумажной марионетки.На мастер-классе «Открытка из Антропоцена» сотрудники музея расскажут про новый геологический период, когда влияние человека на планету стало заметным в геологическом масштабе времени – и вместе с ребятами дадут новую жизнь яркой упаковочной бумаге, собрав из нее открытку.Исторический парк «Россия — Моя история» со 2 января ждет гостей на новогодние экскурсии и мастер-классы. Гости учреждения отправятся в увлекательное путешествие по экспозициям, узнают о традициях празднования Нового года в разные эпохи.5 января состоится мастер-класс «Рождественская звезда», участники научатся создавать символ Рождества в технике оригами.6 января Исторический парк приглашает на мастер-класс «Рождественский ангел». Гости творческой мастерской вспомнят уроки рукоделия и сошьют из фетра подвеску.8 января состоится вертепное представление: зрители узнают больше о рождественских и святочных традициях.Музей-диорама приглашает на «Новогоднюю мастерскую». В рождественские каникулы гости музея смогут принять участие в праздничном оформлении Чайной-читальни: вырезать снежинки, клеить бусы и гирлянды так, как это делали бабушки и прабабушки.Дом Мешкова 9 января приглашает на рождественский вечер с колядками, хороводами, играми. Программу «Щедрый вечор» проводит фольклорный коллектив «Медуница».В Осинском краеведческом музее открывается «Новогодняя мастерская». Гости учреждения освоят азы художественного мастерства, создадут зимний пейзаж, сделают небольшие новогодние сувениры.3 января состоится открытие выставки «Осинская околица». Фотохудожник Сергей Белов и частный предприниматель Илья Тагилов (г. Оса) объехали старинные деревни и села, собрали уникальный исторический и фольклорный материал, сделали видео и аудизаписи, наполненные удивительными рассказами — «бывальщинами» и воспоминаниями, народными песнями и легендами, звуками деревенских околиц и природы.5 января музей приглашает на открытие выставочного комплекса по итогам проведения флешмоба к 340-летию со дня рождения Беринга, а также к Международному дню почты. Осенью музей стал адресатом Международного почтового флешмоба «Великая Северная экспедиция». Участники флешмоба отправляли открытки с достопримечательностями родного города или специализированные открытки «Великая Северная экспедиция» на адрес Осинского краеведческого музея. В рамках флешмоба музей получил 179 открыток из России и Дальнего зарубежья. Самые интересные открытки и можно будет увидеть на выставке.График работы Пермского краеведческого музея:- со 2 по 6 января, а также 8 и 9 января работают все филиалы;- 6 января рабочий день сокращен на 1 час;- 7, 10 и 11 января – выходной день во всех филиалах.