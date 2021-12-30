Энергетики «Т Плюс» и "Пермских тепловых сетей" переходят в режим повышенной готовности

С 31 декабря энергетики пермского филиала «Т Плюс» и "Пермских тепловых сетей" переходят в режим повышенной готовности. На все время новогодних каникул, вплоть до 9 января, будет обеспеченно круглосуточное дежурство порядка 50 аварийно-ремонтных бригад. На ТЭЦ и на предприятиях тепловых сетей организован усиленный контроль за работой основного оборудования, сформирован необходимый запас топлива. Все праздничные дни на предприятиях будет дежурить руководящий состав.Если у жителей многоквартирных домов возникнут вопросы по поводу обеспечения теплом или горячей водой, можно обращаться в управляющие компании и ТСЖ или напрямую в оперативно-диспетчерскую службу "Пермских тепловых сетей" по телефону 243-72-99.Сергей Гужев, технический директор-главный инженер «Пермских тепловых сетей» Пермского филиала ПАО «Т Плюс»: "Наша задача – пройти предстоящие новогодние праздники без замечаний. Для этого настроены наша оперативно-диспетчерская служба, наш персонал. У нас повышенный режим готовности решения всех нештатных ситуаций. Уверен, что город Пермь новогодние праздники проведет без замечаний. Мы все сделаем для этого, потому что мы работаем для вас".