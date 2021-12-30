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С губернатором о главном: Дмитрий Махонин ответил на вопросы жителей в прямом эфире
Живой разговор в эфире длится час, но даже этого мало, чтобы осветить все сферы жизни региона. Так что ведущим еще на этапе подготовки приходится выбирать самые горячие темы.
Юрий Филимонов, ведущий: "Каждый квартал мы встречаемся, и понятно, что возникают некоторые проблемы, которые встречаются по пути, и вот проходит 3 месяца, и мы возвращаемся к этой теме - сделано, не сделано. Звучат конкретные адреса, конкретные проблемы, конкретного населенного пункта".
Вопросы губернатору задают не только ведущие, обратиться к главе региона можно и напрямую. Все звонки поступают на телефон. Но даже если не дозвонишься в прямой эфир, вопрос обязательно возьмут на заметку.
Вопросы звучат совершенно конкретные — проблемы с отоплением в городской поликлинике, когда запустят Ласточку в Чусовой или вот, например.
"Когда уже будет работать программа «Молодая семья», я с 2014 году стою в очереди, и никакого продвижения пока нет. Вопрос – зачем существует эта программа, если она не работает?"
Деньги на программу «Молодая семья» выделяет федерация, но Пермский край - один из немногих регионов, где разработаны и используются альтернативные способы обеспечения многодетных жильем. Другой вопрос - медицинское обслуживание. Из всего эфирного времени примерно треть губернатор посвятил ему. В условиях пандемии это особенно актуально. Решается кадровый вопрос, строятся новые больницы и поликлиники — отсюда и рост расходов на медицину в ближайшие три года на 15 %.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "За 3 года, вдумайтесь, 190 миллиардов рублей. Позволит ли это нам за 3 года решить все проблемы? Нет, не позволит, потому что проблемы возникали и копились десятилетиями. Но мы очень сильно продвинемся с точки зрения улучшения качества медицинского обслуживания".
Много вопросов о государственной программе догазификации. Здесь Пермский край также один из лидеров в стране. Сейчас в регионе строиться по 600 километров газовых сетей ежегодно. Отдельная программа посвящена реконструкции тепловых сетей и строительству новых газовых котельных.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы уходим от больших котельных, перекладываем трубы, строим небольшие газовые котельные модульные. И решаем соответствующую проблему. Я считаю, кардинально мы должны этот вопрос закрыть в ближайшие три года".
Всего на горячую линию губернатора за час поступило более 60 вопросов. Напоследок самые личные — куда посоветуете съездить в Пермском крае, и как будете отмечать Новый год.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мама что-то готовит днем, иногда получается детей покатать на снегоходе, баня традиционно, а потом все за стол".
Как признался Дмитрий Махонин, главную семейную елку он постарается нарядить у себя на малой родине - в селе Рябинино.
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