Две спортивные школы Прикамья получили новое оборудование и инвентарь

В рамках соглашения между Министерством промышленности и торговли РФ и Министерством спорта РФ о закупках оборудования и инвентаря для учреждений в регионах страны оснащены еще две спортивные школы Пермского края.

Благодаря поддержке федеральных ведомств в СШОР «Старт» г. Соликамска поставлен инвентарь и оборудование для спортивной борьбы. В состав комплекта из 24 позиций вошли, в том числе тренировочные манекены, световое электронное табло, борцовский ковер, гимнастические маты и многое другое. Помимо этого, 55 композитных хоккейных клюшек получила Чернушинская спортивная школа.

В этом году в рамках соглашения новое снаряжение уже получили 4 спортшколы Пермского края. Для СШОР по зимним видам спорта «Огонек» им. Л.Д. Постникова в Чусовом приобретены 30 сноубордов TERROR-Boardercross и креплений к ним. Добрянская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду получила 10 комплектов горных лыж с креплениями марки Imperial. В пермскую СШОР «Темп» поставлено 10 швертботов для занятий яхтспортом, а в спортивно-адаптивная школа Паралимпийского резерва закуплено 2 взрослых кресла-коляски.

Таким образом, в рамках соглашения между федеральными министерствами в регион за счет средств госбюджета поставлено снаряжение для 6 специализированных спортивных школ. Всё оборудование произведено в России.

Адресная поддержка спортивным школам Пермского края также оказывается в рамках национального проекта «Демография», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. В 2021 году регион получил на эти цели почти 8 млн руб. Средства направлены в 5 спортивных школ олимпийского резерва: «Темп» и СШОР (г. Березники), «Лидер» (г. Краснокамск), «Олимпиец» (г. Соликамск) и СШОР «Закамск» (г. Пермь).