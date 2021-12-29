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Подготовлен проект постановления о создании особой экономической зоны в Прикамье
На территории особой экономической зоны в условиях особого налогового режима смогут работать предприятия, деятельность которых связана с химической промышленностью, машиностроением, обрабатывающим производством, переработкой пластика, IT, судостроением. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее подчеркивал, что территория с таким юридическим статусом станет стратегическим преимуществом инвестиционного развития региона на ближайшие 49 лет.
«Создание ОЭЗ даст возможность бизнесу реализовывать крупные инвестиционные проекты длительного цикла, а Пермский край получит новые возможности в привлечении иностранных и местных инвесторов для вложений средств в развитие приоритетных сфер деятельности», – отметил глава региона.
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