← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.12.2021
Губернатор встретился с активом ветеранского движения Прикамья →
Каток на пермской набережной откроется в субботу
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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.12.2021
Губернатор встретился с активом ветеранского движения Прикамья →
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14.12.2021 в 11:35
13.12.2021 в 10:05
09.12.2021 в 11:00
06.12.2021 в 11:33
03.12.2021 в 11:24
14.12.2021 в 10:30
13.12.2021 в 10:05
09.12.2021 в 16:57
09.12.2021 в 16:31
03.12.2021 в 10:55
В Прикамье началась подготовка к финалу XV фестиваля искусств имени Дмитрия Кабалевского
В Перми приводят в порядок остановки
На портале «Управляем вместе» пермяки могут пожаловаться на плохое содержание ледовых городков
Губернатор встретился с активом ветеранского движения Прикамья
Каток на пермской набережной откроется в субботу
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.12.2021
МЧС: в Прикамье ожидается мороз до -35 градусов
В Мотовилихе за год демонтировали 63 незаконных гаража
Во всех муниципалитетах края пройдут «горячие телефонные линии» прокуратур
В Прикамье впервые с середины октября за сутки выявлено менее 600 заболевших COVID-19
В прокат вышел фильм «Последний богатырь: Посланник Тьмы»
Главный федеральный инспектор по Пермскому краю провел прием жителей Верещагинского округа
В микрорайоне Парковый открылась новогодняя ярмарка
В регионе продолжается эпидемия ОРВИ
В Перми в новогодние праздники будут усилены меры безопасности
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В Перми вынесен приговор руководителям УК, похитившим в общей сложности более 19 млн рублей
В Перми у автобусного маршрута №48 появился дополнительный вечерний рейс
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В Перми пройдет донорская акция «С Новым годом, Служба крови!»
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В Перми пройдет Всероссийская донорская акция
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.12.2021
МЧС: в Прикамье ожидается мороз до -35 градусов
В Мотовилихе за год демонтировали 63 незаконных гаража
Во всех муниципалитетах края пройдут «горячие телефонные линии» прокуратур
В Прикамье впервые с середины октября за сутки выявлено менее 600 заболевших COVID-19
В прокат вышел фильм «Последний богатырь: Посланник Тьмы»
Главный федеральный инспектор по Пермскому краю провел прием жителей Верещагинского округа
В микрорайоне Парковый открылась новогодняя ярмарка
В регионе продолжается эпидемия ОРВИ
В Перми в новогодние праздники будут усилены меры безопасности
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