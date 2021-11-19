Центры занятости Прикамья переходят на единую цифровую платформу «Работа России»

Жители Пермского края с 18 ноября, одними из первых в России, смогут воспользоваться услугами центров занятости для поиска работы в электронном формате. Работодатели региона также смогут подобрать персонал через портал «Работа России».Как пояснили в региональном Минсоцразвития, перевод услуг в электронный формат стал возможным благодаря переходу кадровых центров на единую цифровую платформу в сфере занятости. Новый сервис позволит соискателям и работодателям сократить время на поиск друг друга и решить вопросы не выходя из дома. Кроме того, оказание услуг на электронной платформе позволит в условиях пандемии коронавируса сократить число контактов между людьми, снизив риски заражения.Теперь жителю, ищущему работу, чтобы получить услугу, будет достаточно зайти на сайт «Работа России», заполнить заявление и прикрепить к нему резюме с указанием сведений об уровне квалификации и стаже работы. Поиск подходящих вакансий будет проходить автоматически, на основе интеллектуального анализа данных. Новый формат работы центров занятости освободит граждан от предъявления большинства документов. Так, не потребуется предоставлять трудовую книжку, сведения об образовании и регистрации по месту жительства. Эти данные будут поступать в систему благодаря инструментам межведомственного взаимодействия.Если при поиске работы потребуется консультация по работе на портале, граждане могут обратиться к специалистам Центров занятости, и они окажут помощь по телефону «горячей линии» 8 (342) 238-40-53.В краевом Минсоцразвития отмечают, что пройти процедуру признания безработным и назначения пособия теперь тоже можно онлайн. Заявление для постановки на учет в качестве безработного принимаются в электронном виде через портал «Работа России». Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Госуслуг, затем с логином и паролем для портала Госуслуги (при подтвержденной учетной записи) зайти на портал и нажать на кнопку «Оформить пособие», и далее следовать пошаговой инструкции. После этого, не позднее 11 дня со дня подачи заявления вас признают безработным. Назначенное пособие будут выплачивать указанным вами способом.Все заявления, поданные в дистанционном режиме через портал «Работа России», поступают в Центр занятости по месту постоянной регистрации гражданина. Решение о признании безработным, назначении и выплате пособия принимается Центром занятости населения. Таким образом, для получения информации о ходе рассмотрения заявления, регистрации в качестве безработного и назначении пособия по безработице, гражданину необходимо обращаться непосредственно в указанный им в заявлении Центр занятости в дистанционном режиме по телефону или электронной почте с указанием регистрационного номера заявления.В случае отказа в признании безработным можно повторно подать заявление через 7 дней, или прийти в Центр занятости населения по месту регистрации, где вам помогут оформить документы и зарегистрироваться в качестве безработного. Также можно обратиться за регистрацией в качестве безработного в окна ЦЗН в центрах «Мои документы». Сегодня жителям Пермского края доступны 25 окон региональной службы по трудоустройству в МФЦ.