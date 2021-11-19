← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.11.2021
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Открыта регистрация на участие в региональном молодежном форуме «Пермский период»
Программа выстроена таким образом, чтобы каждый молодой человек смог выбрать то, на чем ему нужно сфокусироваться для успешной самореализации и познакомиться с актуальными механизмами и инструментами для построения успешного будущего.
Как сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края, в рамках форума пройдут образовательные треки:
– «Фокус на креатив» (о монетизации индивидуального творческого начала, навыков или талантов);
– «Фокус на профессию» (о современных профессиях и возможностях карьерного роста для школьников и студентов);
– «Фокус на ресурсы» (о командном взаимодействии для органов молодежного самоуправления и молодежных сообществ);
– «Фокус на себя» (о развитии своих личных навыков и умений);
– «Фокус на субъекты» (для профессионалов в сфере молодежной политики).
Спикерами форума станут федеральные и региональные эксперты, в том числе известные блогеры продюсеры, режиссеры, тренеры по личной эффективности.
В рамках «Пермского периода» также состоится Фестиваль молодежных театров. Он будет состоять из двух частей: первая предполагает показательные выступления студенческих театров вузов Пермского края, во второй части все желающие могут принять участие в творческих воркшопах, в том числе театральной компании «немхат», которая совсем недавно была номинирована на престижную премию «Золотая маска».
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