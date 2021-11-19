Открыта регистрация на участие в региональном молодежном форуме «Пермский период»

В Перми 4 декабря состоится очередная сессия Краевого молодежного форума «Пермский период», к участию в котором приглашаются жители в возрасте от 14 до 35 лет. Мероприятия пройдут на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина».Программа выстроена таким образом, чтобы каждый молодой человек смог выбрать то, на чем ему нужно сфокусироваться для успешной самореализации и познакомиться с актуальными механизмами и инструментами для построения успешного будущего.Как сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края, в рамках форума пройдут образовательные треки:– «Фокус на креатив» (о монетизации индивидуального творческого начала, навыков или талантов);– «Фокус на профессию» (о современных профессиях и возможностях карьерного роста для школьников и студентов);– «Фокус на ресурсы» (о командном взаимодействии для органов молодежного самоуправления и молодежных сообществ);– «Фокус на себя» (о развитии своих личных навыков и умений);– «Фокус на субъекты» (для профессионалов в сфере молодежной политики).Спикерами форума станут федеральные и региональные эксперты, в том числе известные блогеры продюсеры, режиссеры, тренеры по личной эффективности.В рамках «Пермского периода» также состоится Фестиваль молодежных театров. Он будет состоять из двух частей: первая предполагает показательные выступления студенческих театров вузов Пермского края, во второй части все желающие могут принять участие в творческих воркшопах, в том числе театральной компании «немхат», которая совсем недавно была номинирована на престижную премию «Золотая маска».