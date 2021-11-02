Темпы вакцинации в Прикамье выросли почти в два раза

Темпы вакцинации в Пермском крае выросли почти в два раза. Всего за неделю от коронавируса привились более 68 тысяч человек. Неделей раньше - меньше 37 400 человек.Для желающих сделать прививку против COVID-19 и гриппа на этой неделе будут работать следующие пункты вакцинации: Торгово-развлекательный комплекс «Планета», Шоссе Космонавтов, 1-7 ноября с 12.00 до 18.00, Гипермаркет "Магнит «Семейный» на Светлогорской, 1-5 ноября с 11.00 до 17.00 и 6 ноября с 9.00 до 14.00. Пермская ярмарка 1-3 ноября с 11.00 до 17.00, 4-7 ноября с 10.00 до 18.00. ТРК «СПЕШИLOVE», 2-7 ноября с 11.00 до 17.00. Автовокзал на Революции, 1-5 ноября с 10.00 до 16.00. Мобильный пункт вакцинации перед ТРК «Столица» 1-3 ноября с 12.00 до 18.30. МФЦ, офис «Центральный», 1-7 ноября с 11.00 до 17.00, ТРК «Семья» на Революции, 1-5 ноября с 14.00 до 20.00; 6-7 ноября с 12.00 до 18.00.Как проходит вакцинация в ТРК "Планета", выясняет корреспондент "Вести Пермь" Антон Нагибин.