38% пермяков считают свой город дорогим для жизни
4 из 10 жителей Перми (38%) считают свой город дорогим для жизни, а 35% опрошенных с таким утверждением не согласны. Затруднились ответить 27% респондентов.
В топ-5 наиболее дорогих вещей в городе попали: жилье, продукты питания, медицинские, бытовые услуги, досуг и развлечения, товары народного потребления и бензин.
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