В разгар пандемии в мобильных пунктах вакцинации столпотворение и ажиотаж

Столпотворение и ажиотаж уже несколько дней подряд наблюдаются во всех мобильных пунктах вакцинации. В социальных сетях выложили видео, запечатлевшее самую настоящую давку из желающих поставить прививку. Как пишет автор, битва произошла за некие талоны, которые распределяют места в очереди. Кто их выдает и на каком основании, не уточняется. 28 октября поставить прививку от коронавируса можно будет в МФЦ, на Кубышева, 9, возле ДК Гагарина, на «Пермской ярмарке», в «Магните» на Светлогорской, в «Спешилове», в цирке, в «Планете». Также вновь открылся пункт в «Семье» на Революции, и появился в «Леруа Мерлен». Кроме того, пройти иммунизацию по-прежнему можно в любой поликлинике. Правда, как сообщают в краевом Министерстве здравоохранения, не везде остался "Спутник Лайт" - тот препарат, который вводится один раз и дает возможность сразу получить QR-код. Двухкомпонентная вакцина "Спутник V" - есть.