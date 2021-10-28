Билет за 37 руб, проездные и льготы для многодетных: всё о новом тарифном меню

В администрации Перми представили новое тарифное меню. Если его утвердят городские депутаты, то безлимитный проездной на один месяц подешевеет на 20 процентов, а вот разовый билет в автобусе или трамвае может подскочить до 37 рублей.Кондуктор пермского трамвая Ирина Салихова рассказывает о популярных средствах оплаты на маршруте. Транспортными картами пользуется меньшинство - в основном, школьники. По словам отца Дениса Мурашова, так удобнее отслеживать и оплачивать поездки сыну.Денис Мурашов: "Я бы скорее всего воспользовался, если дешевле будет. У нас люди не хотят платить сразу большие суммы, а когда помаленьку оплачиваешь, то набегает больше, чем, например, за 40 поездок можно оплатить".Для удобства в департаменте транспорта подготовили новое тарифное меню. В частности, безлимитные проездные предлагается сделать дешевле на 20 процентов, как для льготников, так и для горожан. Дополнительно разработаны новые тарифные планы. Например, безлимит на полмесяца или фиксированные 40 поездок.Пополнить транспортную карту можно как в отделениях Почты России, так и при помощи смартфона прямо на остановке. В одноименном приложении достаточно выбрать необходимое количество поездок и сразу же их оплатить. При помощи нового транспортного меню это будет еще и выгоднее.Для тех, кто часто пользуется общественным транспортом, покупать проездные станет выгоднее. Но при этом стоимость разовой поездки станет дороже – расчетная стоимость 37 рублей. Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации города Перми: "Это все расходы отрасли, деленные на то количество пассажиров, которое перевезено за последний календарный год. Разумеется, это не означает, что именно такой тариф будет действовать в общественном транспорте. Нам предстоит в любом случае обсудить это с депутатами городской думы. Но, тем не менее, надо сказать, стоимость разовой поездки точно будет возрастать".Нововведения должны вступить в силу в январе 2022 года, если будут утверждены депутатами гордумы. В это же время в городе начнет действовать бесплатный проезд для учеников начальных классов, а также появятся льготы для малоимущих, многодетных семей.Ирина Ермакова, региональная общественная организация по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО»: «Право на бесплатный проезд получат учащиеся 1-4 классов, члены малоимущих многодетных семей получат скидки на оплату проезда: скидка 30% на приобретение проездного на месяц на 30 поездок и скидка 40% на безлимитный проездной на месяц. На фоне снижения уровня доходов, роста расходов в семьях на лекарства - это нововведение очень кстати!»Что же касается сформированного пакета предложений по развитию тарифного меню — народные избранники рассмотрят его уже на ближайшем заседании думы. Там инициативу депутаты либо примут, либо отправят на доработку.