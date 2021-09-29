← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.09.2021
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В пермских трамваях считают пассажиров
Система учёта в пермских трамваях обеспечивает мониторинг пассажиропотока, анализ и планирование пассажирских перевозок в транспорте. В дальнейшем это позволит определить самые популярные трамвайные маршруты и выявить пиковое время нагрузки транспорта. Кроме того, система даёт возможность отслеживать работу кондуктора на линии.
Специалисты компании «Ростелеком» установили 59 комплексов по подсчёту пассажиров. Датчики располагаются над каждым входом в вагон. Счётчики передают количественную информацию сначала в кабину водителя, затем она автоматически уходит на сервер, находящийся в «Пермгорэлектротрансе».
Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми: " Городские власти за последние годы значительно обновили парк общественного транспорта, это касается и автобусов, и трамваев. Буквально на днях была объявлена закупка ещё 10 современных трамваев, поставка начнётся уже в конце года. Однако общественный транспорт должен обладать и умной «начинкой», которая позволит рационально использовать бюджетные средства. Ранее пермские трамваи были оборудованы системой видеонаблюдения, которая сейчас дополнена счетчиками пассажиропотока. Устанавливая мониторинг в транспорте Перми, мы хотим повысить комфорт и безопасность наших пассажиров, а также отслеживать пассажиропоток. Опираясь на объективные данные, мы сможем принимать управленческие решения по увеличению или уменьшению количества единиц подвижного состава на определенных маршрутах".
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