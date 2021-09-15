В Прикамье проводится углубленная диспансеризация для пациентов, перенесших коронавирус

Ход профилактических осмотров и диспансеризации населения Пермского края в рамках национального проекта «Здравоохранение» обсудили на заседании Правительства.Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что одна из стратегических задач нацпроекта – увеличение продолжительности жизни населения к 2024 году до 73 лет.По его словам, для достижения этой задачи краевое Правительство ведет масштабную работу, в том числе строит и ремонтирует медучреждения, проводит модернизацию первичного звена, закупает новое оборудование.В 2021 году в связи со сложившейся эпидемической ситуацией Минздравом РФ был определен показатель охвата населения профилактическими осмотрами и диспансеризацией. В Пермском крае он составил 571 тыс. человек. За 7 месяцев профилактические осмотры, в том числе диспансеризацию, прошли 520 тыс. жителей края, что составляет 91% от плана. Из них более 219 тыс. – взрослое население. При этом у 14,3 тыс. впервые диагностированы хронические заболевания. Еще 92,2 тыс. человек старше 18 лет направлены на второй этап диспансеризации для дополнительного обследования и уточнения диагноза.С 6 сентября в Пермском крае возобновлена диспансеризация граждан, перенесших COVID-19. Целью ее проведения является раннее выявление осложнений у пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, а именно, осложнений со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной систем, а также свертывающей системы крови. Для остальных граждан диспансеризация и профосмотры в настоящее время приостановлены в связи эпидемической обстановкой в крае.«Углубленная диспансеризация проводится лицам с 18 лет и старше, перенесшим COVID-19, но не ранее 60 дней после выздоровления. Перечень граждан ежемесячно актуализируется в связи с появлением новых пациентов. На основании этого перечня медицинские организации формируют списки, направляют их в Фонд ОМС, который передает их страховым медорганизациям. Последние, в свою очередь, информируют граждан о возможности пройти углубленную диспансеризацию через портал «Госуслуги» или посредством SMS-сообщений. Медицинские организации также сами приглашают граждан на обследование», – рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.Обследования в рамках углубленной диспансеризации могут пройти пациенты, о которых есть сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией. А также те, кто не обращался в медорганизацию, при этом заболевание протекало с симптомами, характерными для COVID-19, либо у них есть антитела к вирусу. В этом случае гражданину необходимо написать письменное заявление в произвольной форме на имя руководителя медицинской организации, к которой он прикреплен.Записаться на углубленную диспансеризацию жители края могут любым удобным для себя способом: через сайт «К врачу», портал «Госуслуги», по номеру телефона единой записи на прием, а также при обращении в медицинскую организацию (лично или по телефону).