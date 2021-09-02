Местных производителей поддержат ярмарками

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В рамках выездного заседания Правительства в Березниках был рассмотрен вопрос организации сельскохозяйственных ярмарок на территории Пермского края.«Ярмарки позволяют помочь фермерам со сбытом товаров, а жителям – приобрести свежую, натуральную продукцию по адекватным ценам. Важно, что такие события проводятся не только в краевой столице, но и в территориях Прикамья, как на постоянно действующих рынках, так и в рамках специальных событий. При этом муниципалитетам нужно уделить больше внимания информированию, как самих фермеров, так и жителей региона о возможности поучаствовать в ярмарках», – отметил губернатор Дмитрий Махонин.В Перми сезонные осенние ярмарки пройдут на 12 торговых площадках, традиционных и привычных для жителей. Это точки у дворца культуры Гагарина, на пл. Дружбы, на шоссе Космонавтов,114, ул. Уинской, 10, ул. Крупской, 41 и других. Фермеры представят свою свежую и натуральную продукцию, а также саженцы сельскохозяйственных культур, товары народных промыслов. А в период с августа по октябрь в Пермском крае на 70 торговых площадках практически в каждом муниципальном образовании пройдет 716 ярмарочных дней. Общее количество мест – 4 396. Всего в Пермском крае утверждены 82 торговые площадки, на которых могут быть организованы ярмарки.
«Ярмарки дают возможность небольшим фермерским хозяйствам реализовать производимую продукцию. У многих жителей региона есть желание покупать натуральные, качественные продукты, такие как молоко, масло или мясо, картофель и овощи, а фермеры, в свою очередь, порой испытывают затруднения в поиске клиентов. Проведение таких ярмарок выгодно и для фермеров, и для жителей, так как многие фермеры в сезон предлагают товар на ярмарках по оптовой цене», – отметил министр продовольствия и сельского хозяйства Пермского края Павел Носков.
На ярмарках традиционно предлагается самая разнообразная продукция региональных фермеров: мед, квас, овощи, зелень, сыры, молочная, рыбная продукция, мясные, колбасные изделия и деликатесы, а также полуфабрикаты. При этом, все производители предоставляют документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.Представить на ярмарках свою продукцию абсолютно бесплатно может любой фермер Пермского края. Для этого достаточно подать заявку через сайт Пермского городского бизнес-инкубатора. Там же размещена подробная информация для фермеров. Для участия на ярмарке в муниципалитете нужно подать заявку через сайт местной администрации.

Метки: Экономика, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 02.09.2021 в 09:30 в рубрике - Вести Пермь

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