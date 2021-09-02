Жители Прикамья могут сдать плазму крови с антителами к COVID-19 для лечения больных

Жителей Пермского края, имеющих антитела к новой коронавирусной инфекции, приглашают стать донорами плазмы. Сдать ее могут те, кто переболел коронавирусной инфекцией и его организм выработал антитела, или же сделавшие прививку. При этом важно, чтобы вы не имели противопоказаний к донорству крови и ее компонентам.

Отметим, плазма применяется для лечения больных коронавирусом в тяжелом и среднетяжелом состояниях. В Прикамье заготовку антиковидной плазмы методом донорского плазмафереза проводят на Краевой станции переливания крови по адресу г. Пермь, ул. Лебедева, 54. Ее производство началось с января этого года. Уже заготовлено 457 доз. Медучреждение включено в базу данных медицинских организаций, принимающих плазму с антителами.

Как рассказала главный врач Пермской краевой станции переливания крови Оксана Самовольникова стать донором можно уже через несколько недель после перенесенной болезни. «Мы призываем всех желающих стать донорами, прийти в Службу крови. Доноров. Перенесших новую коронавирусную инфекцию, мы принимаем через 1 или 4 месяца после выздоровления. Срок отвода зависит от тяжести болезни. Вакцинированных доноров принимаем через месяц после инъекции дозы вакцины», – пояснила главврач.

Жителям края, решившим стать донорами, с собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность, и полис ОМС. Перед донацией нужно будет заполнить анкету, у вас возьмут анализ крови из пальца в лаборатории. Затем вас осмотрит врач-трансфузиолог, он задаст дополнительные вопросы о здоровье, образе жизни и привычках. В целом этап подготовки к донации займет до полутора часов. Затем врач примет решение о допуске к донации, а также назначит вид донорства.

Перед процедурой можно выпить сладкий чай. Сама процедура донации занимает около 40-50 минут и проводится в комфортных условиях. В среднем за одну процедуру забирают от 450 до 750 миллилитров плазмы. Такой объем может облегчить состояние двум или трем людям, болеющим коронавирусом. Если донор сдает цельную кровь, то определение антиковидных антител проводится после сдачи крови в лаборатории.