За сутки в Прикамье выявлено 472 случая коронавируса

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Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 87 293. В числе 472 новых инфицированных 193 пациента мужского пола, 279 – женского, среди заболевших 69 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 59 человек, от 30 до 49 лет – 157 человек, 127 в возрасте 50-64 и 60 человек старше 65 лет.
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