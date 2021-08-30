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Подбросили белый порошок и требовали миллион. Пятеро рэкетиров не смогли обжаловать приговор
Преступления произошли в ноябре 2018 года. Все началось со звонка обеспокоенной пермячки. Девушка сообщила полицейским, что неизвестные удерживают и насилуют ее подругу в съёмной квартире на улице Петропавловская. Потерпевшая передала знакомой точные координаты своего местонахождения. Сотрудники полиции и бойцы Росгвардии, при помощи специальных средств, вскрыли квартиру. Информация подтвердилась. Злоумышленников 1979 и 1994 годов рождения водворили в изолятор.
"Спустя несколько дней в полицию обратился житель микрорайона Парковый с весьма громким заявлением - сотрудники наркоконтроля вымогают у него 1 миллион рублей. Однако в тот же день оперативники разобрались и выяснили, что потерпевшего разыграли, а к преступлению причастны задержанные за изнасилование и трое их знакомых. Никто из них отношения к службе в правоохранительных органах не имел", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Мужчины представились сотрудниками наркоконтроля и попросили потерпевшего пройти с ними в "служебный" автомобиль. При «задержании» один из них подкинул молодому человеку пакет с белым веществом. Затем, под предлогом привлечения к уголовной ответственности и разглашения несуществующих данных, начали требовать деньги. Для убедительности вымогатели привлекли 21-летнюю знакомую, которая сыграла роль эксперта-криминалиста. Девушка прямо в машине, без специальных исследований, сделала заключение о том, что в упаковке находятся наркотические средства.
Напуганный молодой человек передал обидчикам 70 тысяч рублей и написал расписку, по которой должен был псевдополицейским еще 1 миллион рублей. Потерпевший обратился с заявлением в полицию лишь по истечению нескольких дней. Его обидчиков задержали в кратчайшие сроки.
Известно, что полученные деньги вымогатели разделили между собой. К слову, на них двое злоумышленников сняли квартиру на улице Петропавловская, где впоследствии изнасиловали девушку.
Уголовные дела объединили в одно производство и расследовали в следственном комитете.
Дзержинский районный суд признал пятерых участников группы в инкриминируемых им деяниях и приговорил к лишению свободы на срок от 4 до 15 лет. Девушке, которая играла роль эксперта-криминалиста суд назначил 4 года условно. Вышестоящая инстанция оставила приговор без изменений.
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