В Чайковском запущено производство тканей для школьной формы с барьерными свойствами против COVID-19

Предприятие в Чайковском запустило производство тканей для школьной формы «с барьерными свойствами против COVID-19». Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на своей странице в Instagram. Антивирусные свойства придают наночастицы серебра. Они притягивают противоположно заряженные вирусы и не дают им проникать сквозь ткань, а также блокируют ДНК вирусов и бактерий, делая невозможным их размножение. Заявлено, что ткани под названием «Лицей» уже прошли тестирование и рекомендованы для изготовления школьной одежды.
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