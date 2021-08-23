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Жителя Чусового оштрафовали за унижение человеческого достоинства
"Проведенное лингвистическое исследование показало, что в размещенном комментарии содержались побуждение к совершению насильственных действий в отношении уроженца иного государства и признаки унижения человеческого достоинства конкретного лица по признаку национальности", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
По результатам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Постановлением Чусовского городского суда мужчине назначен административный штраф в размере 10 тыс. рублей.
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