Прокуратура проведет «прямую линию» по безопасности детских и спортивных площадок

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"Поступившая информация станет поводом для проведения проверок и, при наличии оснований, принятия мер прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
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