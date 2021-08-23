Пермяки отметили День российского флага

Пермь присоединилась к празднованию Дня Российского флага. Что в итоге связало краевую столицу, Москву и Токио?22 августа 2021 года. Добрянка. Российский триколор поднимают на 72-метровую высоту. Так день флага отметили пермские энергетики. Ребята они задорные, по всей стране что-то типа корпоративного флешмоба организовали. Получилось круто.

Месяц назад. Олимпийский Токио. Пожалуй, впервые в новейшей истории мы поняли ценность сочетания белого, синего и красного цветов. Из-за допингового скандала Россию лишили флага и гимна. Вместо них олимпийские кольца и невнятная аббревиатура ROC. Но цветовой код считывается безошибочно. Мы всегда понимаем, где наши. А это российский флаг как дизайнерский объект - болид команды HAAS на королевских гонках. Говорят, что машину считают самой стильной в этом сезоне. Здесь засветился и Пермский край. Среди элементов ливреи (так официально называется оформление) название одного из пермских предприятий. А это - уже часть пейзажа на эспланаде в краевой столице. Сейчас кажется, что так было всегда. На самом деле трём огромным флагам: российскому, губернскому и пермскому даже десяти лет нет. День рождения композиции из гигантских флагштоков - 12 июня 2015 года. До сих пор развевающиеся на них полотнища - самые большие в регионе.

Ещё один российский флаг-гигант 22 августа появляется на пермской набережной. Если пару лет назад это только один из элементов праздника, нынче чуть ли не главный его объект. Многое по понятным причинам нельзя. А вот снимок на фоне триколора - это и празднично, и безопасно. 22 августа 2021 года, Москва, Кремль. Один из участников знамённой группы - солдат Президентского полка, пермяк Василий Павлов. Все выглядит так, как и должно: красиво и торжественно. Причём, в любой сезон и в любую погоду. Снег ли, дождь ли - государственный флаг вольного с ним обращения не позволяет. День российского флага - это праздник, который всегда с тобой. При определенном желании настроение создаётся очень просто. К примеру, 10 минут - и готова небольшая поделка. Технологию осилит любой ребёнок. А заодно и запомнит, в каком порядке располагаются цвета. Может быть, флаг своими руками - первый шаг к чему-то большему.

