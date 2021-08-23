В Перми ограбили магазин игрушек

В Перми ограблению подвергся магазин игрушек, в итоге украденное грабителю пришлось просто подарить, а самому отвечать по всей строгости.В Перми мужчина ограбил магазин игрушек - дерзко, в открытую. Своей целью грабитель выбрал магазин на улице Трясолобова. Здесь он взял пару кукол, положил их в пакет, и, не обращая внимания на протесты продавца, вышел на улицу.

Сразу после этого мужчина попытался продать игрушки в ближайшем алкогольном супермаркете. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Подозреваемый подходит к продавцам, интересуется, есть ли у них дети, и предлагает купить куклы. Подозреваемый: «Пошел в другой магазин, хотел их продать - там их не купили, я просто пошел какой-то даме их отдал».

Задержать 34-летнего грабителя оперативникам не составило труда. Уже через пару часов он был в полиции. Правда, игрушек уже не было. Ущерб едва превысил 2 тысячи рублей, однако на степень наказания такой размер не влияет.

Наталья Овчинникова, старший референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю: "Товар он похитил на глазах у продавца, прекрасно осознавая, что за ним наблюдает сотрудница магазина, поэтому в полиции его действия квалифицировали по статье "Грабеж", то есть открытое хищение чужого имущества. При квалификации такого рода преступлений размер ущерба на учитывается».

Сейчас мужчина арестован, уголовные дела возбуждены еще по пяти аналогичным преступлениям.