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В Перми открыто движение транспорта по улице Лесной
Участок от улицы Рабочего Иванченко до улицы Топазной построен в рамках программы «Стимул», которая входит в нацпроект «Жильё и городская среда». Работы начались в 2020 году.
Подрядной организации осталось завершить благоустройство – установить ограждение, выполнить устройство газона. Полностью работы будут завершены в предусмотренные муниципальным контрактом сроки – до октября.
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