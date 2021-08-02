В МФЦ Прикамья начали принимать заявления на участие в Едином дне голосования по месту пребывания
Напомним, 19 сентября этого года на территории Прикамья пройдут выборы депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва, а в ряде муниципалитетов – также депутатов органов местного самоуправления, в том числе Пермской городской думы. Для включения в список избирателей по месту фактического пребывания через МФЦ от заявителя потребуется только паспорт. В случае отсутствия документа, например, в период его замены, подойдет временное удостоверение личности.
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