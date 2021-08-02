Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

На главную - Вести Пермь

← В Юсьвинском районе откроется новый социальный кинозал

С аллеи Компроса пропали железные фигуры →

В МФЦ Прикамья начали принимать заявления на участие в Едином дне голосования по месту пребывания

Со 2 августа по 13 сентября во всех региональных отделениях «Мои Документы» жители Пермского края могут подать заявление о включении в список избирателей на выборах по месту фактического пребывания.
Напомним, 19 сентября этого года на территории Прикамья пройдут выборы депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва, а в ряде муниципалитетов – также депутатов органов местного самоуправления, в том числе Пермской городской думы. Для включения в список избирателей по месту фактического пребывания через МФЦ от заявителя потребуется только паспорт. В случае отсутствия документа, например, в период его замены, подойдет временное удостоверение личности.

Опубликовано: 02.08.2021 в 12:30 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Юсьвинском районе откроется новый социальный кинозал

Ливневка не работает

"Приехал папа с друзьями и травматом". Драка в одном из кафе Перми попала на видео

За неделю в районах Перми зафиксировали порядка 40 случаев незаконной парковки на газонах

Полиция предупреждает пермяков о новой разновидности телефонного мошенничества

В Перми состоятся бесплатные физкультурно-оздоровительные занятия для жителей

По вопросам Александровского округа прошёл системный час у губернатора Прикамья

Пермские доктора лечат от коронавируса месячную девочку

Синоптики подвели итоги июля и дали прогноз на август в Пермском крае

В Перми будут делать лекарство от коронавируса


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Юсьвинском районе откроется новый социальный кинозал

С аллеи Компроса пропали железные фигуры →

Обратите внимание

в Перми

«Спутник V», «КовиВак» или «Спутник лайт»: чем отличаются вакцины от COVID-19 ?
В Минздраве пояснили, кому врачи будут назначать прибывшие накануне в Пермь вакцины «Спутник Лайт» и «КовиВак». Первая является однокомпонентной, то есть достаточно будет одной инъекции. Специфика препарата такова, что его рекомендуют людям, записавшимся на ревакцинацию, и тем, кто уже переболел коронавирусом и спустя полгода пришел за профилактической прививкой. «КовиВак» - в Прикамье прибыла небольшая партия, всего 2340 комплектов - это двухкомпонентная вакцина. Врачи будут предлагать её в первую очередь онкобольным. Также «КовиВак» используется в тех случаях, когда у человека не формируются в должном количестве антитела после укола «Спутником V». Тем, кто с ковидом и вакциной еще не встречался, показан «Спутник V».
30.07.2021 в 10:10

Метки: Здоровье, Общество, В России, в Пермском крае, в Перми, Официально

В Перми задержана группа сутенеров и проституток
В ходе операции, в которой приняли участие следователи, сотрудники уголовного розыска и спецподразделения полиции пресечена деятельность организованной группы, осуществляющей противоправную деятельность на территории Перми. В ходе обысков бань, гостиниц и съемных квартир, используемых для занятия проституцией, задержаны лица, причастные к совершению преступления и девушки, оказывающие интимные услуги за денежное вознаграждение. В настоящее время двое подозреваемых заключены под стражу. Следствием проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению преступления.
29.07.2021 в 12:50

Метки: Преступления, в Перми

Парк Горького приглашает на «Зарядку с чемпионом»
В Перми продолжается проект
29.07.2021 в 12:30

Метки: Культура, Спорт, Общество, в Перми

Операция по подъему затонувшего катера «Ласточка» пока не увенчалась успехом
У технического причала близ Красавинского моста в Перми вторые сутки продолжается операция по подъему затонувшего катера «Ласточка». Вытащить на берег его хотели еще во вторник, но не получилось и в среду. Самое плохое при этом то, что из баков судна в Каму продолжает выливаться дизельное топливо.
29.07.2021 в 09:32

Метки: Происшествия, Аварии, в Перми

В Пермском районе возможностей для занятия спортом станет больше
Уже к 15 августа в Кондратово должен завершиться ремонт спортзала местной средней школы, а в деревне Петровка Пермского района в сентябре первых спортсменов примет физкультурно-оздоровительный комплекс.
29.07.2021 в 09:00

Метки: Спорт, Общество, в Перми

В России

«Спутник V», «КовиВак» или «Спутник лайт»: чем отличаются вакцины от COVID-19 ?
В Минздраве пояснили, кому врачи будут назначать прибывшие накануне в Пермь вакцины «Спутник Лайт» и «КовиВак». Первая является однокомпонентной, то есть достаточно будет одной инъекции. Специфика препарата такова, что его рекомендуют людям, записавшимся на ревакцинацию, и тем, кто уже переболел коронавирусом и спустя полгода пришел за профилактической прививкой. «КовиВак» - в Прикамье прибыла небольшая партия, всего 2340 комплектов - это двухкомпонентная вакцина. Врачи будут предлагать её в первую очередь онкобольным. Также «КовиВак» используется в тех случаях, когда у человека не формируются в должном количестве антитела после укола «Спутником V». Тем, кто с ковидом и вакциной еще не встречался, показан «Спутник V».
30.07.2021 в 10:10

Метки: Здоровье, Общество, В России, в Пермском крае, в Перми, Официально

Роботу отказали в выдвижении в депутаты Заксобрания
Документы на регистрацию в качестве кандидата на выборы в пермский избирком принес робот. Машине по понятным причинам отказали, а вот у остальных заявителей время еще есть. Для тех, кто планирует избираться в краевой парламент - до полуночи 22 июля. У кандидатов в Государственную думу в запасе ещё один день – приём документов ведется до 23 июля включительно.
23.07.2021 в 11:55

Метки: Выборы, в Пермском крае, В России, Общество, Власть, Наука и техника

В отделениях «Сбербанка» можно оформить полис ОСАГО
У автовладельцев появилась возможность оформить полис ОСАГО одной из 11 страховых компаний в отделениях
18.06.2021 в 11:15

Метки: Деньги, Экономика, В России

В День города пермяки смогут увидеть утерянные фрагменты Янтарной комнаты
У пермяков есть уникальный шанс увидеть утерянные фрагменты Янтарной комнаты. Выставка «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла» будет работать в День города последний день. Вход свободный.
11.06.2021 в 17:00

Метки: Культура, В России

Дягилевский фестиваль: Пермь погружается в музыкальное современное искусство
Дягилевский фестиваль в Перми стартовал. Город ждёт 10 дней полного погружения в музыкальное современное искусство. В этом году фестиваль возвращается в свой традиционный формат – запланировано более 150 мероприятий, из них 30 – в основной программе. События пройдут на 7 площадках и будут включать в себя концерты, перформансы и выставки. Как всегда будет работать Фестивальный клуб и образовательная программа. Участниками фестиваля станут около 300 музыкантов и артистов. Пермский театр оперы и балета впервые в фестивале не участвует.
11.06.2021 в 16:42

Метки: Культура, В России, в Перми

Лента новостей RSS каналы

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.08.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.08.2021

Уличное искусство: в Перми прошел фестиваль граффитиУличное искусство: в Перми прошел фестиваль граффити

В Пермском зоопарке отметили День тиграВ Пермском зоопарке отметили День тигра

В середине недели ожидается 30-градусная жараВ середине недели ожидается 30-градусная жара

С аллеи Компроса пропали железные фигурыС аллеи Компроса пропали железные фигуры

В МФЦ Прикамья начали принимать заявления на участие в Едином дне голосования по месту пребыванияВ МФЦ Прикамья начали принимать заявления на участие в Едином дне голосования по месту пребывания

В Юсьвинском районе откроется новый социальный кинозалВ Юсьвинском районе откроется новый социальный кинозал

Ливневка не работаетЛивневка не работает

"Приехал папа с друзьями и травматом". Драка в одном из кафе Перми попала на видео"Приехал папа с друзьями и травматом". Драка в одном из кафе Перми попала на видео

За неделю в районах Перми зафиксировали порядка 40 случаев незаконной парковки на газонахЗа неделю в районах Перми зафиксировали порядка 40 случаев незаконной парковки на газонах

Полиция предупреждает пермяков о новой разновидности телефонного мошенничества Полиция предупреждает пермяков о новой разновидности телефонного мошенничества

В Перми состоятся бесплатные физкультурно-оздоровительные занятия для жителейВ Перми состоятся бесплатные физкультурно-оздоровительные занятия для жителей

По вопросам Александровского округа прошёл системный час у губернатора ПрикамьяПо вопросам Александровского округа прошёл системный час у губернатора Прикамья

Пермские доктора лечат от коронавируса месячную девочку

Синоптики подвели итоги июля и дали прогноз на август в Пермском краеСиноптики подвели итоги июля и дали прогноз на август в Пермском крае

В Перми будут делать лекарство от коронавирусаВ Перми будут делать лекарство от коронавируса

В Лысьвенском городском парке качель сорвалась с петельВ Лысьвенском городском парке качель сорвалась с петель

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.07.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.07.2021

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дниСиноптики рассказали о погоде на ближайшие дни

В центре Перми на тротуары и дорогу смыло чернозем с клумбВ центре Перми на тротуары и дорогу смыло чернозем с клумб

В Оханском районе завершены палеонтологические раскопки В Оханском районе завершены палеонтологические раскопки

Ярмарка «От Абхазии до Камчатки» - рай для гурманаЯрмарка «От Абхазии до Камчатки» - рай для гурмана

В Перми скорректированы расписания автобусного маршрута №18 и трамвая №2

Вместо ливневки - канава. Как загрязняют Мотовилихинский прудВместо ливневки - канава. Как загрязняют Мотовилихинский пруд

В Пермском зоопарке отметят День тиграВ Пермском зоопарке отметят День тигра

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2021.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную