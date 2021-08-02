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В МФЦ Прикамья начали принимать заявления на участие в Едином дне голосования по месту пребывания →

В Юсьвинском районе откроется новый социальный кинозал

В Юсьвинском районе начался монтаж нового социального кинозала. Он открывается в рамках национального проекта "Культура" и откроет свои двери на базе Майкорского культурно-досугового центра уже в конце августа. Впрочем, это не единственный подарок, который получил район по национальному проекту.Звукорежиссер — должность ответственная, уверен Дмитрий Кривощёков, который считает, что и от его действий зависит успех любого выступления. Коллеги не спорят. Иначе бы не признали его лучшим работником культуры.
Дмитрий Кривощёков, звукорежиссер Майкорского дома культуры: «Победа в конкурсе это не только финансовая помощь, но и мотивация нам сотрудникам дальше расти».
В скором времени Дмитрий получит еще одну должность и будет работать с видео, в посёлке появится собственный кинозал.
В социальном кинозале будет работать дискуссионный клуб, будут проводиться творческие встречи и выставки. И самое главное - это просмотр фильмов. Обещают по два сеанса каждый день на большой сцене.
За два года в Прикамье было открыто 60 социальных кинозалов. До конца августа откроют еще 30. Покупка оборудования и поощрение работников осуществятся в рамках нац проекта «Культура», при поддержке краевого министерства Культуры.За счёт государственной поддержки сразу три музыкальные школы искусств Юсьвинского округа получили новые инструменты. Это домры, гитары, балалайки, баяны, аккордеон.
Наталья Власова, и.о. директора Юсьвинской детской школы искусств: «Инструменты хорошие, качественные - на них приятно играть, кроме этого приобрели нотную и учебную литературу».
Юсьвинская библиотека сделала ремонт и обновила мебель за счёт проекта. 100 тысяч рублей получили за победу в конкурсе «Лучшее учреждение культуры». Всего в регионе двадцать таких победителей.
Галина Баяндина, главный специалист отдела культуры администрации Юсьвинского муниципального округа: «Она даёт сельскому учреждению культуры дополнительную мотивацию для того, чтобы здесь появлялись новые творческие идеи». По словам главы региона Дмитрия Махонина, нацпроект рассчитан на то, чтобы все жители региона, даже отдалённых территорий, имели доступ к культурной сфере
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Уникальный для всей страны проект социальных кинозалов. Сам лично убедился, что это действительно нужно, потому что в сельских клубах возвращается с помощью пермской синематеки кино».
Это касается и театра, и изобразительного искусства. В наше время этого позволяют добиться цифровые технологии. Так, где-то в глубинке, например, люди могут побывать на концерте мировых звезд оперы, пусть и виртуальном. Марина Илюхина, заместитель министра культуры Пермского края: «Мы уже сегодня видим существенные изменения в сфере культуры. Сегодня много работников культуры, которые искренне радуются тому, что есть возможность изменить инфраструктуру».
Вот и в Майкоре готовятся к новым проектам, чтобы сделать ремонт в здании и обновить оборудование.

Опубликовано: 02.08.2021 в 12:20 в рубрике - Вести Пермь

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