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"Приехал папа с друзьями и травматом". Драка в одном из кафе Перми попала на видео
Глава семейства с друзьями приехал в кафе с травматическим пистолетом. Вместе они избили мужчину, а затем скрылись. Пострадавший был доставлен в больницу.
"В кратчайшие сроки полицейские установили местонахождение подозреваемых. Они были задержаны в одном из баров Индустриального района. Травматическое оружие изъято", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). Ведется дознание.
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