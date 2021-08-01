За неделю в районах Перми зафиксировали порядка 40 случаев незаконной парковки на газонах
В Дзержинском районе за неделю составлено 12 протоколов об административном правонарушении. В Мотовилихинском районе выявили 8 фактов нарушений, запросы направлены в ГИБДД для установления владельцев транспортных средств. В ближайшее время им планируется направить уведомление.
Такие рейды проводятся в каждом районе Перми и будут продолжены. Специалисты рекомендуют не нарушать Правила благоустройства, чтобы не быть привлеченным к административной ответственности.
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