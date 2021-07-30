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В Оханском районе завершены палеонтологические раскопки
Ученым теперь предстоит долгий труд по разбору, классификации и сохранению найденных костей. Центральное место занимает трогонтериевый слон - ближайший предок мамонта. Точнее, два слона, так как под Оханском палеонтологи нашли фрагменты сразу двух скелетов, один из которых максимально полный.
А еще здесь обнаружены кости бизона, оленя, лося, лошади, древней лисицы и даже мыши-полевки. Все они жили в наших краях минимум 250 тысяч лет назад.
Раскопки на берегу Камы под Оханском велись с 2013 года. За 8 лет экспедиция превратилась в настоящее международное движение. Оханский трогонтериевый слон стал еще одним брендом Пермского края.
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