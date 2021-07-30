Ярмарка «От Абхазии до Камчатки» - рай для гурмана

Все самое вкусное, чем не стыдно угостить друзей, привезли в Пермь представители самых разных сел и городов от Абхазии до Камчатки. Львиная доля представленных деликатесов в наших краях вообще никогда не встречается. Поэтому на ярмарке есть добрая традиция - всё пробовать.Зазывают, шутят, угощают. На прилавках натуральные, экологически чистые продукты из разных регионов России и СНГ. Старший из братьев Харчвала – Алик - соблазняет обонятельные рецепторы мужчин острой аджикой.Алик Харчвала: "Тут розмарин, кориандр, базилик, зелёный перец. Можно обмазать курицу запекать, можно добавлять в сметану с пельмешками".Такой ароматной аджики в обычном магазине не купишь - выносит свой вердикт Вадим Ощепков.Вадим Ощепков: "Пришёл именно за сухой аджикой, потому что у нас её нет, только в Абхазии. Обычно привозят оттуда - хорошая, вкусная!"В Очамчира, одном из древнейших городов Абхазии, купажи из специй фермеры создают сами.Среди изобилия стендов с мясной продукцией гурманы точно найдут, чем себя порадовать. Это, например, суджук, бастурма, сыровяленая конина и косуля в гранатовом соусе, мясо дикого фазана, оленина или легендарный хамон.Удачным подарком ценителям хороших продуктов станут знаменитые сыры из Адыгеи и Кубани. В лавке Кубанских лакомств Лусине протягивает новинку - щербет из пюре клубники без сахара, но с девятью видами орешков.Для любителей рыбки по соседству расположились дары, привезённые с Камчатки. Король лососёвых - чавыча, белуга, сёмга - всего более 20 видов. А ещё разные виды икры. Маргарита Шарафутдинова, продавец: "Наша замечательная рыбка - дикий лосось, очень вкусный. На ольхе коптится 20 дней, слабо солёненькая".На ярмарке действует программа лояльности: покупатель может заполнить анкету и впоследствии получать скидку 10 % на весь ассортимент.Колорит настоящего восточного базара, с домашними рецептами от продавцов и обязательной дегустацией. Покупаем только то, что по-настоящему понравится.Оценить тонкий вкус фермерских деликатесов можно в павильоне рядом с Пермской ярмаркой по 8 августа.