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Ярмарка «От Абхазии до Камчатки» - рай для гурмана
Алик Харчвала: "Тут розмарин, кориандр, базилик, зелёный перец. Можно обмазать курицу запекать, можно добавлять в сметану с пельмешками".
Такой ароматной аджики в обычном магазине не купишь - выносит свой вердикт Вадим Ощепков.
Вадим Ощепков: "Пришёл именно за сухой аджикой, потому что у нас её нет, только в Абхазии. Обычно привозят оттуда - хорошая, вкусная!"
В Очамчира, одном из древнейших городов Абхазии, купажи из специй фермеры создают сами.
Среди изобилия стендов с мясной продукцией гурманы точно найдут, чем себя порадовать. Это, например, суджук, бастурма, сыровяленая конина и косуля в гранатовом соусе, мясо дикого фазана, оленина или легендарный хамон.
Удачным подарком ценителям хороших продуктов станут знаменитые сыры из Адыгеи и Кубани. В лавке Кубанских лакомств Лусине протягивает новинку - щербет из пюре клубники без сахара, но с девятью видами орешков.
Для любителей рыбки по соседству расположились дары, привезённые с Камчатки. Король лососёвых - чавыча, белуга, сёмга - всего более 20 видов. А ещё разные виды икры. Маргарита Шарафутдинова, продавец: "Наша замечательная рыбка - дикий лосось, очень вкусный. На ольхе коптится 20 дней, слабо солёненькая".
На ярмарке действует программа лояльности: покупатель может заполнить анкету и впоследствии получать скидку 10 % на весь ассортимент.
Колорит настоящего восточного базара, с домашними рецептами от продавцов и обязательной дегустацией. Покупаем только то, что по-настоящему понравится.
Оценить тонкий вкус фермерских деликатесов можно в павильоне рядом с Пермской ярмаркой по 8 августа.
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