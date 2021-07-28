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За две недели вертолет санавиации совершил 5 вылетов для эвакуации пациентов
Так, 23 июля из Чайковского в пермский краевой кардиодиспансер доставлены сразу двое пациентов с инфарктом: женщина 65 лет и мужчина 62 лет. Всего же за две недели вертолетом экстренно доставлены в Пермь шестеро пациентов.
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