В Пермский край поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт»

В Прикамье поступили первые 13 268 комплектов однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», а также 2 340 доз двухкомпонетной вакцины «КовиВак». Препараты предназначены для профилактики новой коронавирусной инфекции. Вакцина в ближайшее время будет распределена между поликлиниками и частными медорганизациями региона, участвующими в иммунизации населения.Как сообщают в краевом Минздраве, «Спутник Лайт» рекомендуется к применению лицам от 18 до 60 лет, ранее переболевшим COVID-19, а также для повторной вакцинации (ревакцинации). Отметим, что вакцинация проводится не ранее чем через 6 месяцев после перенесенного COVID-19 или прохождения первого курса вакцинации.По данным специалистов Министерства здравоохранения Пермского края, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты 493,3 тыс. жителей. Из них 351,2 тыс. полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты.Всего за период массовой иммунизации на территорию Пермского края поступило 566 401 комплекта вакцин. Из них 496 543 – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), 49 520 – «ЭпиВакКорона», 7 070 – «КовиВак», 13 268 - «Спутник Лайт».