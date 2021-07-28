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В Пермский край поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт»
Как сообщают в краевом Минздраве, «Спутник Лайт» рекомендуется к применению лицам от 18 до 60 лет, ранее переболевшим COVID-19, а также для повторной вакцинации (ревакцинации). Отметим, что вакцинация проводится не ранее чем через 6 месяцев после перенесенного COVID-19 или прохождения первого курса вакцинации.
По данным специалистов Министерства здравоохранения Пермского края, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты 493,3 тыс. жителей. Из них 351,2 тыс. полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты.Всего за период массовой иммунизации на территорию Пермского края поступило 566 401 комплекта вакцин. Из них 496 543 – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), 49 520 – «ЭпиВакКорона», 7 070 – «КовиВак», 13 268 - «Спутник Лайт».
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