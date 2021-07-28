В микрорайоне Гайва в ДТП погибла 4-летняя девочка

В микрорайоне Гайва на ул. Янаульской под колесами автомобиля погибла 4-летняя девочка. Как сообщают в полиции, ребенок перебегал проезжую часть в неположенном месте. Впрочем, в таком возрасте ребенок и на пешеходном переходе должен быть в сопровождении родителей. В момент происшествия мать была рядом, но по какой-то причине не удержала ребенка от необдуманного поступка. За рулем иномарки находилась 35-летняя женщина. По словам местных жителей, на данном отрезке нет тротуара, люди вынуждены ходить по проезжей части, а водители не видят ни пешеходов, ни знаков из-за разросшихся кустов и многочисленных изгибов дороги.