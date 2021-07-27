ФАС России разрешила «Ленте» приобрести «Семью»

Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила ходатайство ретейлера "Лента" о покупке пермской торговой сети "Семья", управляющей 75 магазинами в Перми и Пермском крае. Об этом говорится в сообщении ведомства.Ранее ФАС России получила ходатайство от ООО «Лента» на осуществление сделки по приобретению в собственность 100 % долей в уставном капитале ООО «Семья ритейл».«Семья» осуществляет розничную торговлю продовольственными товарами на территории 9 муниципальных образований Пермского края, общая доля не превышает 25 % на территории какого-либо муниципального образования или субъекта Российской Федерации.При этом городской округ Пермь является единственным муниципальным образованием, на территории которого осуществляют деятельность обе торговые сети.Федеральный ритейлер «Лента» осуществляет розничную торговлю продовольственными товарами на территории 60 субъектов Российской Федерации в 129 городских округах и муниципальных районах.Как сообщили в ФАС России, после совершения сделки совокупная доля ООО «Лента» на рынке торговли продовольственными товарами Пермского края не превысит пороги, установленные Законом о торговле и Законом о защите конкуренции. Таким образом, сделка не повлияет на состояние конкуренции на товарных рынках Пермского края и не приведёт к нарушению требований Федерального закона об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации.Напомним, "Лента" планирует закрыть сделку по покупке торговой сети "Семья" за 2,35 млрд рублей в августе.